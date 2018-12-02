- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paraguay Devlet Nişanı

ASUNCİON - Resmi temaslar için Paraguay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Paraguay Devlet Nişanı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika turu devam ediyor. G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Arjantin'den Paraguay'a gelen Erdoğan'a, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

Nişan töreninin ardından iki lider başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.