Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan Büyükelçisi'nden Güven Mektubu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Qazi, daha önce Pakistan'ın Karadağ'a da akredite, Macaristan Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. - Ankara