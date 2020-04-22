Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.
22.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle A Milli Takım forması giyen futbolcularla görüştü.
Kaynak: İHA