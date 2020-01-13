Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

13.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fileninsultanları' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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