Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Türkiye-Arnavutluk Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve...
Türkiye-Arnavutluk
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.