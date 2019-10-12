Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

12.10.2019 18:37

Türkiye-Arnavutluk

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolcuları tebrik etmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı ile Milli Futbol Takımı'nı tebrik etmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki karşılaşmada Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA