Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama
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Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da coşkulu karşılamaMalezya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

18.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:11
Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama

Erdoğan'a 'da coşkulu karşılama

Malezya () - Cumhurbaşkanı , Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan'a malezya'da coşkulu karşılama
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