Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar'da, Yerel Kıyafetlerle Samimi Karşılama

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Katar Emirlik Divanı'nda gerçekleşen karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ve Şeyh Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı'na iştirak edecek.

ÜLKE BASININDA GENİŞ YER BULDU

Öte yandan Erdoğan'ın bir önceki durağı olan Kuveyt ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

"El-Enba" gazetesi "Kuveyt ve Türkiye, Stratejik Ortaklık" manşetiyle verdiği haberin ayrıntılarında "ziyaretin sıcak ve dostane bir atmosferde geçtiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda stratejik iş birliğine dönüştüğü" vurgusu yaptı.

"İLİŞKİLER, 3 YENİ ANLAŞMAYLA TAÇLANDI"

"El-Ceride" gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine "Emir-Erdoğan Zirvesi" başlığıyla ilk sayfadan yer verdi. Haberin ayrıntılarına tam sayfa ayıran gazete, Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan üç yeni anlaşmayla taçlandığını ifade etti.

"BÖLGENİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ELE ALINDI"

Kuveyt'in "Eş-Şahid" gazetesi de iki ülke liderlerinin bölgenin önemli sorunlarını ele aldıklarına dikkati çekti. Erdoğan'ın bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Kuveyt Havalimanı'nın yolcu terminalini yerinde gördüğünü kaydeden gazete, ziyaretin hem iki ülke ilişkileri hem de bölge sorunlarının çözümü açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilk sayfasında yer veren "En-Nehar" gazetesi ise bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı ziyarette, bölgedeki sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.