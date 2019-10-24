Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratoviç güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kastratoviç, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Perisa Kastratoviç'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.