Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

12.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli

'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri için kente gelen Cumhurbaşkanı , vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, havalimanı çıkışında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanı kavşağında ellerinde karanfillerle bekleyip sevgi gösterisinde bulunan kadın ve çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre dostu çay hediye etti.

(Muhammet Özer/İHA)

Kaynak: İHA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta sevgi seli
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