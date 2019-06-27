- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da fahri doktora verildi

OSAKA - Japonya'da G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Mukogawa Üniversitesi'nde Fahri Doktora Unvanı verildi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Kaynak: İHA