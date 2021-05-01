Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve daha önce de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 45 yaşındaki A. C. hakaretlerini sürdürünce tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve daha önce de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 45 yaşındaki A. C. hakaretlerini sürdürünce tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta yaşayan evli ve iki çocuk babası 48 yaşındaki A. C. sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 ayda iki kez gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmaya devam eden A. C. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen A. C. çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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