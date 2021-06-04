Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin 2 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin 2 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin 2 FETÖ şüphelisi hakkında iddianame
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval, şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, 3 Mart 2021'de ABD'nin New York şehri Times Meydanı'ndaki billboardlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, FETÖ'ye ait bir firma tarafından düzenlendiği, organizasyonun üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye Avukatları) isimli organizasyonun yöneticisi olduğu kaydedildi.

Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu belirtildi.

Haklarında örgüt üyeliğinden soruşturma yürütülüyor.

Şüpheli Hafsa Girdap'ın da FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer aldığı, örgütün ABD merkezli "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonunda müdürlük yaptığı kaydedilen iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla Girdap hakkında Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, her iki şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Eylemlerin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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