Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a Şadi Yazıcı'dan sert tepki
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hareket eden Sedef Kabaş'a sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, "Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi.

CHP'Lİ İSİMLER DE PROGRAMDAYDI

Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandı.

BAŞKAN YAZICI'DAN SERT TEPKİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş'a sert tepki göstererek; "Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler. Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını verecektir bu şahıs" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Şadi Yazıcı, Politika, Güncel, Haber

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