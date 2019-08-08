Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs yakalandı
Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan aranan şüpheli şahıs Cengiz E.'yi şehir merkezinde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR