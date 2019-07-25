Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden avukat tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan avukat M.D., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, avukat M.D. hakkında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

AVUKATIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve sosyal medya hesapları incelenen M.D., ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

TUTUKLANDI



Avukat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"KİMSE CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET EDEMEZ"

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, "Hiç kimse ifade özgürlüğünün arkasına sığınarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ya da herhangi bir vatandaşa hakaret edemez. Bu tutumların tekrarlanmaması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.