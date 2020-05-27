Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga,konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

(AÇ-CA-HA-Y)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi

Kaynak: İHA

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