Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonları (2)

ABDÜLHAMİD DİBEYBE VE MUHAMMED HALBUSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmak üzere telefonla arayan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yle görüştü.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Güncel