Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep usulü karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te her adımda bir sürprizle karşılaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için geldiği Gaziantep'te salona gidene kadar bir çok sürprizle karşılaştı. Mehter takımı marş söylerken çocuklar ise üzerine gül yaprakları serpti. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtmayı da ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için geldiği Gaziantep'te çocuklara oyuncak dağıttı. Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'na gelirken coşkulu bir grup tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan'a üzerinde "Sayın Reisimiz R.T.E", "Gaziantep'e hoş geldiniz", "Gastronominin Başkenti" yazılı Antep fıstıklı tatlı ikram edildi. Salon girişinde yerel müzisyenler tarafından karşılanan Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Antep'in yerel kıyafetlerini giyen çocuklar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine gül yaprakları serpti. Mehter takımının marşlarını da dinleyen Erdoğan, aralarında bölgeye ait mutfak eşyalarının da bulunduğu bir çok malzeme kullanılarak müzik yapan gençleri dinledi.

Kaynak: İHA