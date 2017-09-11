Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gana Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gana Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gana Büyükelçisi'nden güven mektubu(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gana Büyükelçisi'nden güven mektubu

(Tür: Ankara)