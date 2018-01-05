Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da Sevgi Seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da Sevgi Seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da Sevgi Seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. - PARİS

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