Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'da Sevgi Seli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Paris'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. - PARİS