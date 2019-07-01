Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eski futbolcu Alpay ve yöneticilerinden hediye forma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eski futbolcu Alpay Özalan ve yöneticileri tarafından Tokyo'da Urawa Reds forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eski futbolcu Alpay Özalan ve yöneticileri tarafından Tokyo'da Urawa Reds forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo'da Urawa Reds takımının yöneticileri ile bir araya geldi. Yöneticiler ve eski futbolcu Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelmişti. Erdoğan daha sonra, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelmişti. - TOKYO
Kaynak: İHA
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