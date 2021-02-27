Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonları

27.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü telefonları

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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