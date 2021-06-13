Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi. Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher's adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisi
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