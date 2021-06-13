Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Brüksel'de sevgi gösterisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e geldi. Erdoğan, zirve öncesi kalacağı Steigenberger Wiltcher's adlı otele geldiği sırada ise Türk vatandaşları tarafından Türk bayrakları eşliğinde sevinçle karşılandı. Polisin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, otelin çevresi izinsiz girişleri engellemek için teller ile çevrildi.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı