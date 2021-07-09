Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bazı programlara ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Bağlar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Bazı programlara ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Bağlar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Havaalanı yolu üzerinde bulunan Bağlar Belediyesi Şehit Polis Atakan Arslan hizmet binası önünde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, sevgi gösterilerine selamlama yaprak cevap verdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanından geliş güzergahına "Sayın Cumhurbaşkanımız, Peygamberler, Sahabeler ve Medeniyetler Şehrine Hoş Geldiniz" ve "Bağlar emin ellerde Sayın Cumhurbaşkanım" yazılı pankartlar astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın yoğun ilgisinden memnun kaldığı gözlendi. - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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