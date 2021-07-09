Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama

Bazı programlara ve açılışlara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Bağlar ilçesinde coşkuyla karşılandı.