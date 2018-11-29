Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Arjantin'de Vatandaşlardan Büyük İlgi (Yeniden)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin"in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.

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Erdoğan ve heyetinden detaylar