Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Arjantin'de Vatandaşlardan Büyük İlgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Arjantin'de Vatandaşlardan Büyük İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin"in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Brezilyalı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Arjantin'de Vatandaşlardan Büyük İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arjantin"in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Brezilyalı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Erdoğan, bu ilgiye karşılık verirken, onlarla sohbet etti.

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Erdoğan ve heyetinden detaylar

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