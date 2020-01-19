Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

19.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı , 'nın başkenti 'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel'in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.


Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor. - BERLİN

Kaynak: İHA
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