Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi

21.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bilboardlara asılan afişlere tepki olarak başlayan "We Love Erdoğan" akımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarla büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bilboardlara asılan afişlere tepki olarak başlayan "We Love Erdoğan" akımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarla büyümeye devam ediyor. En anlamlı mesaj ise down sendromlu çocuklardan geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Ankara İl Başkanı Hakan Özcan Han ile birlikte eğlenceli bir gün geçiren down sendromlu gençler ve çocuklar, bir de sürprize imza attı. Down sendromlu çocuklar ve gençlerle sık sık bir araya gelen ve down sendromu konusunda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmayan gençler, Cumhurbaşkanına olan sevgilerini Özcan ile birlikte ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan" mesajı vererek gösterdiler. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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