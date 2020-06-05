Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın oldu.
05.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:25
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Buna göre Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
Kaynak: DHA