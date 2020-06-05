Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni başdanışman RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın oldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Buna göre Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Kaynak: DHA