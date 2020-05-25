CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 81 İL TEŞKİLATI İLE BAYRAMLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
25.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı video aracılığıyla 81 il teşkilatı ile bayramlaştı.
- İstanbul
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA