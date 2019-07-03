Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na hediye takdim edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mezun olan öğrencilere belgelerini ve hediyelerinin verilmesi

Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (6)

Kaynak: AA