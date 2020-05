Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreninde konuştu "Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık, salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor""Okçuluk sadece savaşa hazırlık talimi değil, sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden bir değerler manzumesidir""Spor müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, peygamber efendimize...

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini, tarihini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Bu hedefimizi gerçekleştirmede milli değerlerimizin taşıyıcısı olan ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Buradan 81 ilimizdeki genç kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Fethin yıl dönümünde Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan, siyasi dehası ile İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmed hanı ilmi, irfanı ve hikmeti ile fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerini, son nefesini sancağı surlara dikerek veren Ulubatlı Hasan'ı, vatan semalarında ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin diye toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizi şad, makanlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, şehirlerimizin yolundan, sıratı müstakimden ayırmasın" ifadelerini kullandı."ATA SPORLARIMIZDAN OLAN OKÇULUK VE ATICILIK, SALGINA KARŞI EN AZ RİSKLİ SPORLAR ARASINDA YER ALIYOR"Bu sene hem dini bayramlarımızı hem de milli günlerimizi alışılmışın dışında kutladığımızı belirten Erdoğan, "Ülkemizle beraber tüm dünyayı da etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir ramazan ve bayram geçirdik. Her sene meydanları hınca hınç doldurarak kutladığımız İstanbul'un fethini de daha mütevazı etkinliklerle idrak etmeye çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz olağanüstü durumun bizim fetih coşkumuzu gölgelemesine de müsaade etmiyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık, salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. 8'inci Fetih Kupası ise salgın sonrasında ilk spor müsabakası özelliğini taşıyor. Ülkemizle beraber dünyada da ilgiyle takip edilen bu etkinliğin yeni dönemin müjdecisi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu."OKÇULUK SADECE SAVAŞA HAZIRLIK TALİMİ DEĞİL, SOSYAL VE BEŞERİ HAYATI TANZİM EDEN BİR DEĞERLER MANZUMESİDİR"Gençlere de seslenen Erdoğan, okçuluğun da önemine değinerek, "Sevgili gençler ve değerli sporcularımız, günümüzde ok ve yay savaş ve avlanma aracı olmanın ötesinde siyasetten sosyal hayata birçok manayı uhdesinde barındırır. Siyaset geleneğimizde yay merkezi, ok ise uç beyliklerini ve akıncıları temsil eder. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere de sahiptir. Ayrıca ok gönderilen kişinin, gönderenden emin olması anlamına gelir. Ecdat için okçuluk sadece savaşa hazırlık talimi değil, sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden bir değerler manzumesidir. Bunun için ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştı" şeklinde konuştu."SPOR MÜSABAKALARI ÖNCESİNDE MUHAKKAK BESMELE ÇEKİLİR, PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GÖNDERİLİRDİ"Çocukluk ve gençlik yılarının etkinliğin düzenlendiği mekanda geçtiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu mekanın gerçekten benim gençlik yıllarımda çok ama çok önemli hatıları var. Kabza sınavında okçuların yeteneklerinin yanı sıra ahlak ve şahsiyetlerine de bakılırdı. Sporcuların kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Spor müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir, Peygamber Efendimize salavat gönderilirdi. Sporda rekabetle birlikte dayanışma, mücadeleyle birlikte çelebilik de teşvik edilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında da tıpkı er meydanındaki gibi yiğit, civanmert olmaları beklenirdi" dedi."TÜRK OKÇULUĞUNA İLGİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR"Hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir. Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini, tarihini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Bu hedefimizi gerçekleştirmede milli değerlerimizin taşıyıcısı olan ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz. Okçular Vakfımız ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun da gayretleriyle Türk okçuluğuna ilgi günden güne artıyor. Tarihimizi hakkıyla anlatan diziler, filmler ise ata sporlarımızı tüm dünyaya tanıtıyor. Bu dizilerin etkisiyle genç kuşaklar okçuluk, atlı binicilik, cirit gibi ata sporlarımızı öğrenmeye daha fazla merak sarıyor" açıklamasında bulundu."UNUTULMAYA YÜZ TUTAN ATA SPORLARIMIZI SON DERECE MODERN TESİSLERE KAVUŞTURDUK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ferdi ya da hobi olarak yapılan adeta unutulmaya yüz tutan ata sporlarımızı son derece modern tesislere kavuşturduklarını vurgulayarak, "Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla hem başarılı sporcularımızın yetişmesine hem de bu spor dallarının dünya çapında tanınmasına katkı sağladık. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum" dedi.Farabi'nin "Bedenini iyi idare eden evini, evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder" sözlerini hatırlatan Erdoğan, bu sözlerin başta gençler olmak üzere herkese ilham kaynağı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak şehitlere rahmet dileyerek, "Mevla'ya bize Fatih'in emanetine sahip çıkma, bu güzel şehre hizmet etme şerefini bahşettiği için hamdediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA