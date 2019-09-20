Cumhurbaşkanı Erdoğan 74. BM Genel Kurulu için 21-25 Eylül arasında ABD'de olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın 25 Eylül'e kadar sürecek ziyareti boyunca, çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceği tarih belli oldu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere 21 Eylül günü New York'a gidiyor.
Erdoğan, New York'ta 24 Eylül'de başlayacak üst düzey görüşmelerin öncesinde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak. Euronews.com'da Görüntüle