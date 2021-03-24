Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz"
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Kongreyi takip eden gazeteciler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar
Kongreyi takip eden gazeteciler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (5)
Erdoğan: "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk