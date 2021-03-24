Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz"

24.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:44

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Kongreyi takip eden gazeteciler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Kongreyi takip eden gazeteciler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (5)

Erdoğan: "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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