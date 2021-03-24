Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz"

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Kongreyi takip eden gazeteciler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...