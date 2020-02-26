Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 yaşına bastı

26.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:50

26 Şubat 1954 doğumlu olan ve bugün 66 yaşına basan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşı sosyal medya kullanıcıları tarafından kutlandı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için çok sayıda video paylaşımı yapılırken, Erdoğan'ın yeni yaşı sadece Türkiye'deki kullanıcılar değil, tüm dünyadaki hayranları tarafından kutlandı. Yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

"İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İlklerin mimarı, değerlerin savunucusu, gönül adamı, mazlumların umudu, milli birlik ve beraberliğin teminatı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlu mücadelesine şahidiz. İyi ki sizinleyiz Sayın Cumhurbaşkanım."

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank: "Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye, ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz."

AK PARTİ: "YÜREĞİNDE TÜRKİYE SEVDASIYLA, BİR MİLLETE UMUT OLAN LİDERİMİZ. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Türkiye'nin en zor zamanlarında liderliğiyle bizlere yol gösteren, milleti için gece gündüz çalışan, derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlar, devletimizin ve milletimizin başında nice sağlıklı yıllar dilerim."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin izzet ve şerefini vakarla temsil eden Cumhurbaşkanımız... Rabbim ömrüne ömür katsın."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı: "Bir çocuk; bir yol bulur hayallerden, umutlardan Aşkla umutları, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir lider olur. Derdi millet, davası vatan. Hayalleri, umutları fetheder çocuklar için. Her nefesi milletine adanmış bir ömrün şahitleriyiz."

Veysel Eroğlu ise, kendisinin de bulunduğu videoyu, "Biz bu millete efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Milletin adamı, sağlam irade Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı, uzun ömürler ve iki cihan saadeti dilerim" ifadeleriyle paylaştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, partililerle birlikte bir video çekerek Erdoğan'ın yeni yaşını kutladı.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA