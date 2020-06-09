Cumhurbaşkanı Erdoğan: "65 yaş üstü vatandaşlarımız her gün 10.00 ile 20.00 arasında dışarı...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
09.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
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Kaynak: AA