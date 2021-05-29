Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz" -"Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek" -"Biz tarihe not düşüyoruz" -"İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz"

-"Kanal İstanbul'un üzerinden 6 köprü geçecek"

-"Biz tarihe not düşüyoruz"

-"İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Orada spor tesisi var"

-"İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir"

-"Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 köprü Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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