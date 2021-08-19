Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener