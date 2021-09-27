Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim alınan önlemlerle başarıyla sürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim alınan önlemlerle başarıyla sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim alınan önlemlerle başarıyla sürüyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız."
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var