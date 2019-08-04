Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık."
Kaynak: AA
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