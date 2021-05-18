Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz