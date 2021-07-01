Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 milyon dozu geçtik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından aşılamada gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamada 50 milyon doza ulaşıldığını duyurdu. Erdoğan, "Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Covid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı