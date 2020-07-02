Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 biriket evin ücretini AFAD'a aktardı
02.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:58

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesaplarına aktardığını açıkladı.

AFAD'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı' sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin TL'yi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı. Bakan Soylu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU, 20 BRİKET EV BEDELİNİ BAĞIŞLADIErdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi sivil toplum kuruluşlarına bağışladı. Ayrıca kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 81 İl Valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.50 BİN BRİKET EV HEDEFLENİYOR

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, İdlib için ortak 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 bin briket ev yapılması hedefleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket evin projelendirildiği kampanyada 50 bin evin yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.


Kaynak: DHA

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