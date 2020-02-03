Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:55
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA