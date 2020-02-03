Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır"
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır" - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

03.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı

Cumhurbaşkanı , 'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler