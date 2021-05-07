Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber" -"18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "45 günde biz Covid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber"

-"18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, tarımda, enerji, uluslararası ilişkilerde aşka koştuk"

-"76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Bunların hepsini yaptık; niye yaptık? Derdimiz şuydu: Hakkari'deki bir genç eğitim için İstanbul'a gelmesin kendi ilinde eğitim görsün. Batıdaki neyi görüyorsa doğudaki de onu görsün"

-"Bizim şehir hastanelerimiz tüm içeriğe sahip, doktorlarımız zaten kariyer olarak buna sahip, şu anda Türkiye'ye gelenler hastanelerimizin tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı