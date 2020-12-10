Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de...
10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de sevindirdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de sevindirdi" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı