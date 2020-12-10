Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de...

10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de sevindirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerinizi de sevindirdi" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:26:32. #1.15#
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