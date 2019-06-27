Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka...
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
"Top oynama" yüzünden tartıştığı garsonları silahla yaralayan şüpheli, yanlışlıkla kardeşini de vurdu
Son Dakika Haberleri