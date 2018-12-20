Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4. Zirveyle Yolculuğumuz Devam Edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya Federasyonu-İran-Türkiye olarak Rusya'da başladık Ankara'da devam ettik, Tahran'da üçüncü zirvemizi yaptık. Şimdi inşallah 4. zirveyle yolculuğumuz devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Türkiye-İran İş Forumu kapsamında basın açıklaması yaptı. İran ile geniş bir alanda kapsamlı iş birliklerine sahip olunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkartmaktır. Bu kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldığımız üzere ikili ticaret hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizin bu yılsonu itibariyle yine aynı düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz. Maalesef bu rakamlar hedeflediğimiz seviyelerin oldukça altında kaldı. 2012 yılında 22 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık. Bu rakam hedefimize ulaşabilmemizin mümkün olduğunu gösteriyor. Yeter ki karşılıklı olarak bu iradeyi ortaya koyabilelim. İnanıyorum ki gerisi kendiliğinden gelecektir. Ticari ilişkilerimizin ahdi altyapısını oluşturan tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli görüyorum. Bu anlaşmayı doğru çerçevede ilerleterek artık bunu haftalara yaymamamız gerekiyor. Süratle en yakın zamanda bunu sonuçlandırmamızda büyük fayda var. Bunun için öncelikle korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum. Bunu haftalara yayarsak bu iş çok ağır gidiyor demektir. Bu işi hızlandırmamız lazım. Bu konuda bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum. Gönülden istersek önümüzde aşılamayacak hiçbir engel, çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Dünyada ve bölgemizde, ticaret sisteminde güçlü değişiklikler yaşandığı bir dönemde İran ile birlikte atacağımız bu adımın daha geniş ve büyük iş birliklerinin kapısını aralayacağından şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgenin güvenliğinin İran ve Türkiye'ye büyük yükler yüklediğini söyleyen Erdoğan, "Biz bu süreçte adeta bir üçlü ortaya koyduk. Rusya Federasyonu-İran-Türkiye olarak Rusya'da başladık Ankara'da devam ettik, Tahran'da üçüncü zirvemizi yaptık. Şimdi inşallah 4. zirveyle yolculuğumuz devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor ki ekonomik güvenliğimizi de ona göre temin edelim, ona göre geliştirelim ve siyasi kararlarımızı da buna göre alma imkanını yakalayalım. Tarih boyunca bölgemizde hep öncü bir konumda bulunmuş iki kadim devlet olarak bu meseleyi karşılıklı yarar temelinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA