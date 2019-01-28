Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli Bölgeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA