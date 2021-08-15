Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine... - Haberler
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