Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır.