Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu